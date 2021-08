Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Pedelec-Fahrerin

Bad Hönningen (ots)

Eine 31-jährige Frau aus Linz am Rhein befuhr am Samstagnachmitttag mit ihrem Pedelec, umgangssprachlich E-Bike genannt, einen Feldweg zwischen dem Malberg und Bad Hönningen. Aufgrund eines wechselnden Fahrbahnbelags von Schotterweg auf Asphalt in Kombination mit einer Bodenwelle, verlor die Fahrerin auf dem abschüssigen Gelände die Kontrolle über ihr Fahrrad und kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Die Frau erlitt unfallbedingt schwere Verletzungen und verlor laut Zeugenangaben kurzzeitig das Bewusstsein. Sie wurde nach erfolgter Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell