POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Linz am Rhein (ots)

Im Laufe des Donnerstags wurde am Linzer Bahnhof ein abgestellter Pkw, Marke Chrysler beschädigt. Hinweise auf einen Verursacher liegen nicht vor. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

