Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Handylieferung entwendet

Bocholt (ots)

Mehrere Pakete mit Mobiltelefonen haben Unbekannte am Dienstag in Bocholt aus einem Lieferwagen gestohlen. Das Fahrzeug hatte gegen 11.00 Uhr an der Neustraße gestanden, als es zu der Tat kam. Wie die Täter ins Innere des Auslieferungsfahrzeugs gelangten, ist nicht bekannt. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

