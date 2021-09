Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfall mit Velomobil

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwochmorgen ein 59 Jahre alter Velomobilfahrer in Vreden. Der Vredener war mit seinem voll verkleideten Spezialrad auf der Otto-Hahn-Straße aus Richtung Von-Siemens-Straße kommend in Richtung Birkhahnweg unterwegs. Auf der Kreuzung Otto-Hahn-Straße / Max-Planck-Straße kollidierte er mit einem von links kommenden Lkw eines 60-Jährigen. Der Grevener hatte die Max-Planck-Straße aus Richtung Rudolf-Diesel-Straße kommend in Richtung Winterswyker Straße befahren. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Mit rund 3.000 Euro wird der Sachschaden insgesamt beziffert. An der Unfallstelle gilt die Regel "Rechts-vor-links".

