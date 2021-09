Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Parkplatz-Unfall: Geschädigter gesucht

Bocholt (ots)

Beim Ausparken hat eine Autofahrerin am Mittwoch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Zu dem Unfall kam es gegen 20.35 Uhr auf dem Parkplatz einer Sportstätte an der Lowicker Straße. Die Frau erkundigte sich daraufhin in dem dort ansässigen Sportbetrieb nach dem Fahrer des beschädigten Autos. Als sie zur Unfallstelle zurückkehrte, habe der andere Wagen nicht mehr dort gestanden. Dabei soll es sich um einen schwarzen SUV mit GE-Kennzeichen für Gelsenkirchen gehandelt haben. Die Polizei bittet den Fahrer sowie Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen.

