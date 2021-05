Polizei Hamburg

POL-HH: 210510-2. Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in Hamburg-Sülldorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 09.05.2021, 15:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Sülldorf, Sülldorfer Landstraße

Die Polizei fahndet nach drei bislang unbekannten Männern, die gestern Nachmittag einen 52-Jährigen mittels Schlägen und Tritten schwer verletzt haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen passierte der 52-Jährige an einer Tankstelle in der Sülldorfer Landstraße drei auf einer Mauer sitzende junge Männer, die unvermittelt anfingen, ihn zu beleidigen. Nachdem er die Tankstelle wieder verlassen hatte, verließen auch die drei Männer die Mauer in Richtung S-Bahnhof Iserbrook. Hier traf der 52-Jährige erneut auf die Männer, die dieses Mal auf einer Bank in Höhe der Buskehre vor dem S-Bahnhof Iserbrook saßen. Im weiteren Verlauf kam es dann an einer Bushaltestelle vor dem Bahnhof zunächst zu einer verbalen Konfrontation zwischen den beiden Seiten, die im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte. Hierbei schlugen und traten die drei Tatverdächtigen massiv auf den 52-Jährigen auch dann noch ein, nachdem dieser bereits zu Boden gegangen war.

Offenbar ließen die Täter erst nach dem Hinzukommen einer Zeugin von der Tat ab und flüchteten in Richtung des S-Bahnhofes.

Der 52-Jährige, der mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wurde, erlitt insbesondere durch mehrfache Tritte gegen dessen Kopf schwere Verletzungen, die intensiv medizinisch versorgt werden mussten. Eine akute Lebensgefahr liegt derzeit nicht vor.

Die ersten Ermittlungen vor Ort und im Krankenhaus übernahm der Kriminaldauerdienst (LKA 26).

Die drei Täter sollen etwa 20 Jahre alt sein. Einer von ihnen hatte einen Schnurrbart. Der zweite Täter soll 185 cm groß gewesen sein und kurze, braune Haare gehabt haben. Der dritte Täter kann derzeit nicht näher beschrieben werden.

Die weiteren Ermittlungen führt das für die Region Altona zuständige Landeskriminalamt (LKA 124).

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 040-4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Ri.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell