Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Auffahrunfall

Gronau (ots)

Eine Leichtverletzte und rund 3.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls in Gronau. Eine 21 Jahre alte Autofahrerin aus Gronau war auf der Eper Straße aus Richtung Hermann-Ehlers-Straße kommend in Richtung Bundesstraße 54 unterwegs. Als sie verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr eine 39 Jahre alte Gronauerin mit ihrem Wagen auf. Zu dem Geschehen kam es am Mittwoch gegen 13.05 Uhr. Die 21-Jährige gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen.

