POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht auf dem Vitibuck - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Zwischen Mittwoch, 17.11.2021, und Donnerstag, 18.11.2021, ist ein in der Alpenblickstraße geparkter Mercedes-Benz mutmaßlich von einem roten Fahrzeug beschädigt worden. Der Mercedes stand auf der Straße gegenüber einer Grundstückseinfahrt. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den Mercedes am linken vorderen Radlauf und flüchtete unerkannt. Am Mercedes konnte roter Fremdlack gesichert werden. Auf Zeugenhinwiese hofft der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-0.

