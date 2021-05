Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Eigentümer gesucht

Nachdem der Eigentümer eines in der Vergangenheit gestohlenen Fahrrads sein Velo vor einigen Wochen vor einem Schnellimbiss in der Hauptstraße wiedererkannte, wurde es durch hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Offenburg sichergestellt und letztlich seinem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt. In diesem Zusammenhang beschlagnahmten die Ermittler zwei weitere Fahrräder, welche gemeinsam mit dem ausgehändigten Velo angekettet waren. Die Ordnungshüter sind nun auf der Suche nach den Besitzern dieser Zweiräder. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0781 21-2200 entgegengenommen. Die Hintergründe zu den Diebstählen sind derweil Gegenstand der Ermittlungen.

