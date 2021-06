Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Kontrolle mit Schwerpunkt Krad am Nienstedter Pass

Nienstedt (ots)

In den Ortschaften rund um den Nienstedter Pass kommt es seit Jahren immer wieder zu Bürgerbeschwerden aufgrund von übermäßigem Kradverkehr. Einzelne Kradfahrer fallen hierbei immer wieder durch zu laute Auspuffanlagen, hohe Geschwindigkeiten und rasante Fahrmanöver negativ auf.

Aufgrund dessen wurde am Samstag, dem 26.06.2021, eine ganzheitliche Kontrolle mit dem Schwerpunkt "Kradfahrer" am Nienstedter Pass durchgeführt. Zwischen 10:00 und 18:00 Uhr wurde dafür eine Kontrollstelle auf dem dortigen Parkplatz eingerichtet. Während der Kontrolle waren insgesamt 20 Polizeibeamte sowie 3 Beamte des Landkreises Hameln-Pyrmont im Einsatz.

Im Vordergrund der Kontrolle standen insbesondere die Feststellung und Ahndung bauartrechtlicher Veränderungen an den Krafträdern sowie von Geschwindigkeitsverstößen. Gleichzeitig wurden die Kradfahrer durch Präventionsgespräche vor Ort über Gefahren im Straßenverkehr aufgeklärt.

Durch den Einsatz von mehreren polizeieigenen Kradfahrern der Spezialisierten Verfügungseinheit (Polizeidirektion Hannover) und des Polizeikommissariats Bad Münder wurden die Kräder zudem gezielt im Bereich um den Nienstedter Pass aufgesucht und in die Kontrollstelle begleitet. Ebenfalls an der Kontrolle beteiligt waren Kräfte der Spezialisierten Kontrollgruppe Krad (Polizeidirektion Göttingen), die unter anderem Geräuschmessungen an den Auspuffanlagen durchgeführt haben.

Insgesamt wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten 180 Kontrollen durchgeführt. Es konnten 45 Verstöße festgestellt werden. Hierbei lagen 35 Verstöße im Verwarn- und 10 Verstöße im Bußgeldbereich. Des Weiteren wurde 9-mal ein Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt, wobei 3-mal die Weiterfahrt untersagt wurde. Auffallend waren insbesondere Mängel an den Spiegeleinrichtungen, Auspuffanlagen und Kennzeichenhalterungen. Dazu wurden insgesamt 17 Mängelmeldungen gefertigt.

Durch den Landkreis Hameln-Pyrmont wurden insgesamt 98 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Hierbei befanden sich 11 Messungen im Bußgeldbereich.

Ebenfalls unterstützt wurde die Kontrolle von Beamten des Polizeikommissariats Barsinghausen, die eine Lasermessung zwischen dem Nienstedter Pass und Barsinghausen durchgeführt haben. Dabei wurden zusätzlich 29 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon sich 3 Verstöße im Bußgeldbereich befinden.

Für die Zukunft sind weitere Kontrollen geplant.

