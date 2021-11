Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Unfall im Begegnungsverkehr - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer kam mit seinem VW am Montag, 22.11.2021, kurz vor 13.00 Uhr, auf der Landstraße, in Höhe eines Sägewerkes, aus hier nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr und touchierte einen entgegenkommenden 63-jährigen Fiat-Fahrer. Der Fahrer im VW sowie die 46-jährige Mitfahrerin im Fiat wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Beide Pkws mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu einer Sperrung der Bundesstraße.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell