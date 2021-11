Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jugendliche beschädigen mutwillig einen Pkw

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt]

Am Montag, den 22.11.21, gegen 17.00 Uhr wurde die Polizei durch einen aufmerksamen Passanten darauf aufmerksam gemacht, dass mehrere Jugendliche einen in einem Parkhaus in der Hauptstraße geparkten Pkw beschädigen würden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, konnten die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren noch in Tatortnähe festgenommen werden. Die Polizeibeamten leiteten Strafverfahren gegen die Personen ein. Die jugendlichen Täter werden sich weiterhin um die Schadensregulierung kümmern müssen.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell