Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Brennenden Gegenstand durch Fenster geworfen

Ludwigsburg (ots)

Wegen schwerer Brandstiftung ermittelt die Polizei gegen einen noch unbekannten Täter, der am Sonntagabend zwischen 17:00 und 19:30 Uhr einen brennenden Gegenstand durch ein gekipptes Fenster in den Vorratsraum eines Einfamilienhauses in der Roßbergstraße in Oberjettingen geworfen hat. Dadurch gerieten Tüten und Kartons in Brand, erloschen aber glücklicherweise von selbst wieder. Eine Wand des Zimmers wurde durch den Schmorbrand in Mitleidenschaft gezogen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 0800 1100225, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell