Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: heftige Auseinandersetzung unter Partygästen

Ludwigsburg (ots)

Eine Party in einem Vereinsheim in der Straße "Im Zimmerschlag" in Böblingen eskalierte in der Nacht zum Montag. Gegen 01.00 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem es zu einer Schlägerei gekommen war. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten mehrere verletzte Personen vor Ort fest. Eine 16-Jährige sei von einem noch unbekannten Täter durch eine Kopfnuss verletzt worden. Anschließend seien mehrere Unbekannte auf einen 22 Jahre alten Mann losgegangen. Der 22-Jährige habe wiederum die gläserne Eingangstür des Vereinsheims eingeschlagen. Darüber hinaus kam es zu Sachbeschädigungen an zwei Fahrzeugen von Partygästen. Mehrere Rettungswagenbesatzungen befanden sich vor Ort und kümmerten sich um die Verletzten. Die Polizeibeamtinnen und -beamten wurden schließlich von Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass sich ein 28 Jahre alter Mann, bei dem es sich um einen Tatverdächtigen der Schlägerei handeln würde, im Vereinsheim aufhalte. Nachdem die Polizisten den Raum betreten hatten, versuchte der Mann zu flüchten. Er konnte, nachdem er zunächst nach draußen gerannt war, durch einen Beamten zu Boden gebracht werden. Der 28-Jährige wehrte sich heftig gegen seine vorläufige Festnahme, so dass der Polizist einfache körperliche Gewalt gegen ihn einsetzen musste, bis weitere Beamtinnen und Beamte ihm zu Hilfe eilten. Ein 24 Jahre alter Polizist erlitt Verletzungen und musste sich ins Krankenhaus begeben. Er konnte seinen Dienst in der Nacht zwar fortsetzen, aber keine Streife mehr fahren. Nachdem dem 28-jährigen Tatverdächtigen, der ebenfalls verletzt worden war, Handschließen angelegt werden konnten, wurde er unter großem Prostest einiger Umstehender zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Im Zuge der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen entschuldigte sich der Mann für sein Verhalten bei den Polizeibeamtinnen - und beamten. Er wurde im weiteren Verlauf auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

