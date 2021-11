Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Brand in leerstehendem Haus

Ludwigsburg (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde kurz vor 3 Uhr in Kirchheim am Neckar der Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses gemeldet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde ein angrenzendes Mehrfamilienhaus vorsorglich geräumt. Nach rund zwei Stunden war das Feuer gelöscht, das Gebäude ist durch die Brandfolgen nicht mehr bewohnbar. An dem Wohnhaus entstand ein Sachschaden von geschätzten 200.000 Euro, es wurde niemand verletzt. Am Brandort waren drei Polizeistreifen, 10 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren Kirchheim, Besigheim, Gemmrigheim und Ludwigsburg mit 52 Einsatzkräften sowie 3 Fahrzeuge des Rettungsdienstes und ein Fahrzeug des Ortsverbands DRK im Einsatz. Der Kreisbrandmeister sowie der Erste Bürgermeister der Stadt Kirchheim, Herr Seibold, waren ebenfalls zum Brandort geeilt. Für die Dauer der Lösch- und Aufräumungsarbeiten musste die Schillerstraße teilweise gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell