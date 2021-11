Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Möglingen: Auffahrunfall mit verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am späten Sonntagnachmittag gegen 18:10 Uhr auf der BAB 81, Fahrtrichtung Stuttgart, zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen. Der 18-jährige Fahrer eins BMW wechselte vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Zeitgleich bremste ein 32-jährger Fahrer eines Mercedes auf dem rechten Fahrstreifen verkehrsbedingt ab. In der Folge fuhr der BMW auf den Mercedes auf. Der Fahrer des Mercedes wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Seine 31-jährige Mitfahrerin sowie ein 9 Monate altes Kind wurden vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Zur Unfallaufnahme befand sich eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell