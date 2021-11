Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr im Kreuzungsbereich der Ammanstraße Ecke Hofener Straße in Bönnigheim. Der 19-jährige Fahrer eines Peugeot fuhr von der Ammanstraße kommend in die bevorrechtigte Hofener Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt des 58-jährigen Fahrers eines Opel. Der Opel war infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Zur Unfallaufnahme befand sich eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen vor Ort.

