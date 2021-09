Polizei Bonn

POL-BN: Korrektur: Foto-Fahndung: Versuchte gefährliche Köperverletzung zwischen Hundebesitzern Wer kennt die unbekannte Frau?

Bonn (ots)

Am 10.03.2021, gegen 11.00 Uhr, kam es zu einem Streitgeschehen zwischen zwei Personen, die mit ihren Hunden auf einem Feldweg in Höhe des Modellflugplatzes/Wanderparkplatz in Bornheim unterwegs waren. Eine bislang unbekannte Frau ist verdächtig, einen 66-jährigen Mann beleidigt, sowie mit einer Reitgerte nach ihm geschlagen zu haben. Zuvor soll sie bereits dessen Hund mit der Reitgerte geschlagen haben. Der Geschädigte konnte von der Unbekannten ein Foto fertigen. Da die polizeilichen Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben und die unbekannte Beschuldigte einer versuchten gefährlichen Körperverletzung verdächtig ist, wird nunmehr auf richterlichen Beschluss das Foto der Frau veröffentlicht. Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bornheim-beleidigung abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Person geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 37 unter der Rufnummer 0228/ 15-0 oder per Email an KK37.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell