Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. KN) Mehrere Verstöße bei Verkehrsüberwachung (27.04.2021)

Stockach (ots)

Das Polizeirevier Stockach führte am Dienstag zwischen 14.45 Uhr und 16.45 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Radolfzeller Straße durch. In diesen zwei Stunden ahndeten die Beamten insgesamt zwanzig Verstöße, neun Insassen in Autos waren nicht angegurtet und elf Fahrer gelangen wegen unerlaubter Nutzung eines Handys während der Fahrt zur Anzeige.

