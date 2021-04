Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Motorroller-Fahrer stößt mit Fußgängerin zusammen (27.04.2021)

Singen (ots)

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 14.00 Uhr auf dem Radweg parallel der Radolfzeller Straße leicht verletzt worden. Ein 41-jähriger Fahrer eines gedrosselten Rollers fuhr berechtigt auf dem Radweg stadteinwärts und kollidierte auf Höhe des Stadions mit einer entgegenkommenden 42-jährigen Fußgängerin, woraufhin beide stürzten und sich verletzten. Vom Rettungsdienst wurde die Fußgängerin zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Anzeichen von Alkoholeinwirkung beim Rollerfahrer. Nachdem der durchgeführte Alkoholtest negativ war und im Helmfach des Rollers Medikamente aufgefunden wurden, gab der Mann an, Arzneimittel zu sich genommen zu haben. Daraufhin wurde von den Polizisten eine ärztliche Blutentnahme veranlasst. Der 41-Jährige konnte weder eine Fahrerlaubnis noch eine Prüfbescheinigung vorlegen. Hierzu dauern die Ermittlungen weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell