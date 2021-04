Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt (27.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer gekommen ist es am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr auf der Obereschacher Straße. Ein 22-jähriger Suzuki-Fahrer kam auf Höhe der Kreuzung zum Leimgrubenweg zu Fall, wobei er sich leicht verletzte. An seiner Suzuki SV 650 entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

