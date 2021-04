Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Bei Auffahrunfall leicht verletzt (27.04.2021)

St. Georgen (ots)

Ein Leichtverletzter und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Dienstag gegen 11 Uhr auf der Hauptstraße. Ein 33-jähriger Fiat Panda-Fahrer wollte in eine Grundstückszufahrt abbiegen und bremste ab, was eine ihm nachfolgende 25-jährige Seat Ibiza-Fahrerin nicht bemerkte. Sie fuhr auf den Fiat auf, wodurch dessen Fahrer eine leichte Verletzung erlitt, die jedoch nicht sofort behandelt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell