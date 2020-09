Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Leistadt) - Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 06.09.2020 kam es in Bad Dürkheim / Leistadt, in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines Audi A4 stieß im Begegnungsverkehr mit ihrem Außenspiegel an den Außenspiegel eines verkehrsbedingt stehenden Seat Leon. Die 32-jährige Fahrerin des Seat hatte in ihrem Fahrzeug eine sogenannte Dashcam installiert, wodurch das Kennzeichen des Audi ermittelt werden konnte. Da sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte wird nun gegen sie wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Fahrerin zum Unfallzeitpunkt wurden aufgenommen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Am Seat entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

