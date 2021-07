Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch

Mönchengladbach-Rheydt (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde in eine Wohnung auf der Schützenstraße eingebrochen. Eine bislang unbekannte, jüngere Person stieg nach Eindrücken des Badezimmerfensters in die Wohnung des Geschädigten ein. Nachdem sich der Täter kurz in den Wohnräumen aufhielt verließ er den Tatort ohne Beute.

