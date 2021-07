Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sachbeschädigungen an mehreren PKW

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstagmorgen kam es auf der Schleestraße im Stadtteil Odenkirchen zu mehreren Sachbeschädigungen an PKW. Durch aufmerksame Zeugen konnte die dazugehörige Täterin bemerkt und an die Leitstelle der Polizei Mönchengladbach gemeldet werden. Noch auf der Schleestraße konnte die Täterin durch die entsandten Einsatzmittel festgestellt werden. Insgesamt wurden vier beschädigte PKW festgestellt. Aufgrund von aggressiven Verhalten und starker Alkoholisierung wurde die weibliche Person dem Gewahrsam des Polizeipräsidiums zugeführt. Die Polizei bittet mögliche weitere beschädigte Fahrzeuge im Bereich der Schleestraße an die hiesige Leitstelle unter der 02161 29 20222 zu melden.

