Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrerflucht nach Unfall - Polizei sucht Zeugen!

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwochabend, 30. Juni, gegen 23 Uhr soll eine 73-Jährige Frau von einem Fahrzeug an der Reinersstraße in Holt seitlich angefahren worden sein. Anschließend soll sich der Autofahrer ohne anzuhalten von der Unfallstelle entfernt haben.

Augenscheinlich war die Frau stark alkoholisiert. Zur Fluchtrichtung, über den konkreten Unfallhergang und das Fahrzeug konnte die Frau keine genauen Aussagen machen. Die 73-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, die von RTW-Einsatzkräften vor Ort behandelt wurden.

Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

