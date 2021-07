Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Kleingartenanlage: Sieben Gartenlauben beschädigt

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Dienstag (29.06.) auf Mittwoch (30.06.) sind Unbekannte in mehrere Gartenlauben in Eicken eingebrochen. Betroffen war dabei die Kleingartenanlage am Spielkaulenweg.

Die Einbrecher verschafften sich zwischen Montagabend 20 Uhr und Dienstagmorgen 7 Uhr Zugang zu insgesamt sechs Lauben. Dabei brachen die Täter zunächst die Eingangstüren auf und durchsuchten anschließend die Lauben nach Wertgegenständen. Bei einer weiteren Laube blieb es beim Einbruchsversuch.

Die Ermittlungen laufen. Außerdem sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rufnummer 02161-29-0. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell