Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Traktordiebstahl auf dem Friedhof

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag (28. Juni, 16:00 Uhr) bis Dienstag (29. Juni, 6:30 Uhr) versucht einen Traktor zu entwenden, der auf dem Friedhof, Hardter Straße 400 abgestellt war. An den Türschlössern und am Zündschloss fanden sich Spuren von Manipulationen, die auf einen Diebstahlsversuch hindeuten. Warum der oder die Täter von der Tat abgelassen haben ist unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich an die Polizei Mönchengladbach zu wenden. Telefon 02161/29-0 (wr)

