Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung in Mönchengladbach-Rheydt, Bachstraße

Mönchengladbach (ots)

Die kriminalpolizeilichen Ermittler suchen mögliche Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, die bereits am Freitag, 25.6.2021, gegen 20:00 Uhr geschehen ist. Ein 32-jähriger Mönchengladbacher gibt an, dass er zu Fuß über die Bachstraße in auswärtige Richtung unterwegs gewesen sei. Etwa in Höhe der Heinrich-Pesch-Straße sei er auf eine größere Personengruppe (10-13 Personen) getroffen. Aus dieser Gruppe sei er angesprochen und unvermittelt körperlich angegriffen worden. Nachdem er zu Boden gegangen sei, hätten mehrere Personen auf ihn eingeschlagen und eingetreten. Dem Opfer seien allen Personen unbekannt gewesen. Er sei nicht in der Lage einzelne Personen zu beschreiben. Allerdings sollen alle Personen südländisch ausgesehen haben. Der Geschädigte wurde medizinisch im Krankenhaus behandelt. Die Polizei geht davon aus, dass das Geschehen von Passanten wahrgenommen wurde. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Polizei Mönchengladbach 02161/29-0.(wr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell