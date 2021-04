Polizei Düren

POL-DN: Junge Joggerin auf einem Feldweg durch Traktoranhänger angefahren und leicht verletzt

Düren-Derichsweiler (ots)

Am späten Samstagnachmittag ereignete sich in der Feldgemarkung zwischen Düren-Derichsweiler und Langerwehe-Schlich ein Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem 11-jährigen Mädchen aus Langerwehe. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog der 30-jährige Fahrer aus Stolberg des landwirtschaftlich genutzten Sattelzuges an einer Wegkreuzung nach links ab, wodurch das ausschwenkende Heck des Sattelaufliegers das fußläufig entgegenkommende Mädchen erfasste und zu Boden stieß. Das Mädchen wurde dabei leicht am Bein verletzt und erlitt einen Schock. Die herbeigeeilten Eltern konnten sich selbstständig mit ihrer Tochter ins Krankenhaus begeben.

