Polizei Düren

POL-DN: "Zwei auf einen Schlag erwischt"

Langerwehe (ots)

Am Samstagnachmittag erhielt die Polizei einen Hinweis zu einen alkoholisierten PKW-Fahrer, der sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Jüngersdorf aufhalten soll und von einem Zeugen an der Weiterfahrt gehindert wird. Der Zeuge, ein zufällig anwesender Polizeibeamter, hatte beobachtet, dass ein 40-jähriger Mann, zusammen mit einem ebenfalls 40-jährigen Mann aus dem Supermarkt kamen und Streit mit einem Angestellten hatten. Beide waren augenscheinlich betrunken. Der Zeuge sah dann, dass die beiden Männer in einen PKW stiegen und den Parkplatz verlassen wollten. Der Zeuge hielt den PKW an und gab sich als Polizeibeamter zu erkennen. Daraufhin stieg der alkoholisierte Fahrer aus dem PKW und lief in Richtung Jüngersdorfer Straße davon. Er konnte jedoch unmittelbar durch den Polizeibeamten angehalten und zum Anhalteort zurückgebracht werden. Bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung wurde er dann festgehalten. Als die Streifenbeamten vor Ort waren, war der Fahrer sehr aufgebracht und renitent. Ihm mussten daher Handfesseln angelegt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Er wurde daraufhin zur Polizeiwache Düren gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Der 40-jährige Beifahrer wird sich ebenfalls vor dem Richter verantworten müssen, da er zuvor in dem Supermarkt eine Flasche Wodka gestohlen hatte.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell