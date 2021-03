Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210322-4-pdnms Zeugen nach Quad-Diebstahl in Bargstall gesucht

Bargstall ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Zwischen dem 28.02.2021, 11.00 Uhr und dem 10.03.2021, 17.30 Uhr wurde in der Dorfstraße in Bargstall ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) ein Quad der Marke CAN-AM gestohlen ( siehe Bild ). Der 24 jährige Besitzer des Quad hatte das Fahrzeug vor einer dort befindlichen Garage abgestellt. Ein Fahrzeugschlüssel befand sich nicht am Quad, es ließ sich jedoch auch ohne Zündschlüssel schieben.

Am 10.03.2021 bemerkte der Besitzer den Diebstahl und zeigte diesen am Polizeibezirksrevier Rendsburg an.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder Hinweisgebern, wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe machen können, wer kann Angaben zum Verbleib des Quad machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell