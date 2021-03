Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendieb geht leer aus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Ein polizeibekannter Steinhagener stahl am Samstag, 06.03.2021, einer Seniorin das Portemonnaie in einem Supermarkt an der Gütersloher Straße und wurde dabei erwischt.

Ein Ladendetektiv wurde auf den Mann aufmerksam, weil der 50-Jährige schon des Öfteren straffällig geworden war und sich auffällig lange im Supermarkt aufhielt ohne etwas zu kaufen. Nach etwa zwei Stunden, gegen 13:45 Uhr, bot sich ihm eine günstige Gelegenheit.

Eine 79-jährige Bielefelderin hatte ihre Handtasche in ihrem Einkaufswagen abgestellt. Als sie sich vom Wagen abwand, um sich Waren anzusehen, griff der Steinhagener in die Tasche und nahm die Geldbörse der Dame an sich.

Dann nahm er sich das Geld und die Debitkarte aus dem Portemonnaie und legte es anschließend in ein Regal. Der Ladendetektiv stoppte ihn und konfrontierte ihn mit dem Vorwurf, die Dame bestohlen zu haben.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten erstatteten Anzeige wegen Taschendiebstahls gegen den 50-jährigen Steinhagener.

Die Polizei erinnert daran, Wertgegenstände nah am Körper zu tragen und vor dem Zugriff von Fremden zu schützen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell