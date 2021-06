Polizei Bochum

POL-BO: Zigarettenautomat beschädigt: Kripo fahndet nach Duo auf Motorroller

Bochum (ots)

Die Kripo sucht Zeugen einer Sachbeschädigung an einem Zigarettenautomaten in Bochum-Höntrop. Bei der Tat am frühen Dienstagmorgen, 22. Juni, wurden zwei junge Männer beobachtet.

Zeugen nahmen gegen 2.15 Uhr in Höhe des Wattenscheider Hellwegs 189 einen Knall wahr und beobachteten anschließend zwei Tatverdächtige, die auf einem Motorroller in Richtung Wilkenkamp flüchteten. Der Zigarettenautomat wurde ersten Ermittlungen zufolge durch einen Böller erheblich beschädigt. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter versuchten, Zigaretten zu entwenden.

So werden die Tatverdächtigen beschrieben:

- Beide Personen waren männlich, schlank und 17 - 22 Jahre alt. - Der Fahrer des dunklen Motorrollers war 175 bis 180 cm groß. Er trug dunkle Kleidung, eine Jacke und einen schwarzen Helm auf dem Kopf. - Der andere war ca. 170 cm groß und trug dunkle Kleidung, eine Jacke sowie einen schwarzen Rucksack.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 02327 963 - 8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell