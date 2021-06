Polizei Bochum

POL-BO: Lkw-Brand in Witten: Wer kennt diese Jugendlichen?

Witten (ots)

Nach einem Lastwagen-Brand am 30. Mai in Witten fahndet die Polizei jetzt nach zwei Jugendlichen. Sie stehen im Verdacht, den Lkw in Brand gesetzt zu haben.

Auf der Flucht wurde das Duo von einer Überwachungskamera gefilmt. Mit richterlichem Beschluss sind diese Bilder jetzt zur Veröffentlichung freigegeben worden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/witten-vorsaetzliche-brandstiftung.

Die Tat hat sich gegen 15.25 Uhr auf dem Brachgelände an der Kronenstraße 33 ereignet. Zeugen beobachteten dort die beiden Jugendlichen auf der Ladefläche eines abgemeldeten Lastwagens. Als sie angesprochen wurde, flüchteten die beiden Tatverdächtigen und der Lastwagen brannte nahezu vollständig aus.

So werden die Tatverdächtigen beschrieben:

- beide männlich, zwischen 14 und 16 Jahren alt und ca. 175 cm groß. - Der eine hatte rote Haare, eine kräftige Statur und trug ein schwarzes Sweatoberteil, eine schwarze Hose sowie dunkle Sneaker mit weißer Sohle. Er war auf einem schwarzen Mountainbike unterwegs. - Der andere war schlank, hatte dunkelblonde Haare und trug ein gelbes Shirt, schwarze Shorts, dunkle Sneaker mit weißer Sohle und eine schwarze Kappe. Er war auf einem grünen Mountainbike unterwegs.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 4110 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

