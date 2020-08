Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Essingen - Sachbeschädigung an KFZ

Landau (ots)

In der Nacht vom 21.08.2020 wurde in Essingen durch einen 20-Jährigen, welcher in der Verbandsgemeinde Offenbach wohnhaft ist, auf mehrere Fahrzeuge eingeschlagen. Der Tatverdächtige bewegte sich fußläufig durch Essingen und fiel mehreren Anwohnern durch lautes Gegröle auf. An der Tatörtlichkeit konnte ein Fahrzeug mit einem beschädigten Außenspiegel festgestellt werden. Der 20-Jährige konnte dank weiterer Anrufer im Rahmen der Fahndung festgestellt und kontrolliert werden. Dieser hatte dem Alkohol nicht unerheblich zugesprochen. Bisher konnte an einem Fahrzeug eine Beschädigung festgestellt werden. Weitere Beschädigungen an Fahrzeugen sind nicht auszuschließen. Auf den Tatverdächtigen kommt nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen zu. Bisherige Schadenshöhe 200 EUR.

Weitere Geschädigten sowie Zeugen können sich mit der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

