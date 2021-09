Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel/-Dottendorf: Nach Trunkenheitsfahrt und Ruhestörung - Mehrere Beamte bei Widerstandsdelikten verletzt

In der Nacht zu Donnerstag (23.09.2021) wurden zwei Männer (30, 28) nach Polizeieinsätzen in Bonn-Beuel und -Dottendorf in Gewahrsam genommen.

Gegen 23:45 Uhr hatte ein 30-jähriger VW-Fahrer in Bonn-Beuel versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Einem Streifenteam der Wache Ramersdorf gelang es jedoch, den Mann im Kreuzungsbereich Combahnstraße/Kreuzstraße/Herbert-Rabius-Straße zu stellen. Wie sich herausstellte, war er zum wiederholten Male ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Nach eigenen Angaben hatte er außerdem zuvor Alkohol und Drogen konsumiert, auf dem Beifahrersitz lagen zwei angebrochene Flaschen Wodka. Als ihm eröffnet wurde, dass er zur Entnahme einer Blutprobe ins Polizeipräsidium gebracht werden sollte, leistete er Widerstand. Dabei erlitten zwei Beamte leichte Verletzungen. Nach der Entnahme der Blutprobe im Polizeigewahrsam konnte der 30-Jährige das Präsidium wieder verlassen. Sein Pkw wurde als Tatmittel beschlagnahmt. Ihn erwarten nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren.

Eine Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus an der Eschelbachstraße in Bonn-Dottendorf sorgte gegen 01:10 Uhr für einen weiteren Polizeieinsatz. Dort meldeten Anwohner überlaute Musik und Geschrei aus der Wohnung eines 28-Jährigen. Bereits beim Öffnen der Wohnungstüre beleidigte der mit rund 1,0 Promille alkoholisierte Mann die eingesetzten Polizisten, schubste eine Beamtin und leistete Widerstand. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt. Der Aggressor konnte nach dem Eintreffen eines weiteren Streifenteams mit Handschellen fixiert und ins Polizeipräsidium gebracht werden, wo er die Nacht im Gewahrsam verbrachte. In seiner Wohnung stellten die Beamten ein Beil, ein Klappmesser, einen Teleskopschlagstock, Pfefferspray und eine Zwille mit Metallkugeln sicher. Auch gegen ihn wird nun weiter ermittelt.

