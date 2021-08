Polizei Homberg

POL-HR: 6-jähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.08.2021:

Malsfeld / Dagobertshausen

6-jähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Unfallzeit: Dienstag, 24.08.2021, 09:57 Uhr

Ein 6-jähriger Junge wurde bei einem Verkehrsunfall durch ein Auto angefahren und verletzt.

Am Dienstagmorgen ereignete sich in der Malsfelder Straße in Malsfeld-Dagobertshausen ein Verkehrsunfall bei dem ein 6-jähriger Junge aus Malsfeld verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der Junge auf dem Gehweg im dortigen Bereich auf und betrat unvermittelt die Fahrbahn. Ein 24-jährigen Pkw-Fahrer aus Malsfeld konnte hierbei einen Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kind nicht mehr vermeiden. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge auf den Gehweg zurückgeschleudert. Rettungswagen und Notarzt waren vor Ort und stellten die Erstversorgung sicher. Im Anschluss wurde der Junge zur weiteren Versorgung mit der Mutter gemeinsam ins Klinikum Kassel verbracht. Der Junge zog sich Kopfverletzungen und Prellungen zu. Zur weiteren Sachverhaltsklärung wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag Breitenbach, PHK -Pressesprecher-___________________________________________________________

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell