Polizei Homberg

POL-HR: Schüsse mit Scchreckschusswaffe abgegeben - Passanten fühlten sich bedroht

Homberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.08.2021:

Guxhagen

Schüsse mit Schreckschusswaffe abgegeben

Tatzeit: Donnerstag, 19.08.2021; 16:24 Uhr

Mann aus Guxhagen gab Schüsse mit Schreckschusswaffe ab. Passanten fühlten sich bedroht.

In einem Ermittlungsverfahren gegen einen 35-jährigen Mann wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz, haben am gestrigen Tage (19.08.2021) Kräfte der Polizeidienststellen Melsungen und Homberg (Efze) in der Straße Schöne Aussicht in Guxhagen eine Wohnung aufgrund einer richterlicher Anordnung durchsucht. Der Beschuldigte steht in Verdacht, unerlaubt eine Schreckschusswaffe geführt und eine Person damit bedroht zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

