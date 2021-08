Polizei Homberg

POL-HR: 65-Jähriger Radfahrer tot auf Feldweg aufgefunden - Verkehrsunfall wird angenommen

Homberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.08.2021:

Melsungen

65-Jähriger Radfahrer tot auf Feldweg aufgefunden

Zeit: Donnerstag, 19.08.2021; 13:40 Uhr

Ein Radfahrer wurde tot auf einem Feldweg aufgefunden. Unfallgeschehen wird angenommen.

Am heutigen Donnerstagnachmittag (19.08.2021), gegen 13:40 Uhr, wurde durch eine Zeugin ein Radfahrer tot aufgefunden. Die Person lag mit seinem Fahrrad am Fahrbahnrand eines Feldweges zwischen Melgershäuser Weg und Mittelhöhle in Melsungen. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Da bei der Person keine Ausweispapiere aufgefunden werden konnten, war die Identität des Mannes zunächst unklar. Diese konnte aber zeitnah ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft in Kassel ordnete die vorläufige Beschlagnahme des Leichnams an. Die Durchführung einer Obduktion wird geprüft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf eine strafbare Handlung bzw. auf ein Fremdverschulden vor. Ein Verkehrsunfallgeschehen bildet momentan die Grundlage der Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

