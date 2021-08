Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte brachen mehrere Pkw auf - Bargeld und Zigaretten gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.08.2021:

Schwalmstadt

Unbekannte brachen mehrere Pkw auf

Tatzeit: Dienstag, 17.08.2021, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 18.08.2021, 06:00 Uhr

Unbekannte Täter brachen mehrere Pkw in Schwalmstadt auf. Es entstand Sachschaden. Bargeld und Zigaretten entwendet.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17.-18.08.2021) brachen unbekannte Täter in neun geparkte Pkw in Schwalmstadt ein. Die Tatorte befanden sich im Bereich Sportweg, Baumbachweg, Neukirchener Weg, Steingasse und Homberger Weg. Bei den Pkw wurden die Seitenscheiben eingeschlagen und anschließend der Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen durchsucht. Die unbekannten Täter erbeuteten in einem Fall einen Bargeldbetrag in mittlerer dreistelliger Höhe sowie eine Stange Zigaretten. Bei den anderen Aufbrüchen zogen die Täter ohne Beute wieder ab. Insgesamt entstand an den Pkw ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3600,- EUR.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Schwalmstadt unter Tel.: 06691/94311.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

