Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Schützenhausimbiss - kein Diebesgut

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.08.2021:

Borken-Kerstenhausen

Einbruch in Imbiss des Schützenhauses

Tatzeit: Montag, 16.08.2021, 16:00 Uhr bis Dienstag, 17.08.2021, 11:00 Uhr

Unbekannte Täter brachen in den Imbiss des Schützenhauses ein. Kein Diebesgut.

In der Zeit von Montag, 16.08.2021, 16:00 Uhr bis Dienstag, 17.08.2021, 11:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter unberechtigt Zugang zum Imbiss des Schützenhaus am Kuhberg in Borken-Kerstenhausen. Hierbei schoben die Täter einen Rollladen hoch und gelangten so in den Innenbereich. An dem Rollladen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700,- EUR. Die unbekannten Täter gelangten nicht in das Hauptgebäude des Schützenhauses. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740.

