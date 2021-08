Polizei Homberg

POL-HR: Einbrecher in Hotel in Bad Zwesten - Bargeld entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.08.2021:

Bad Zwesten

Einbruch in Hotelbetrieb

Tatzeit: Mittwoch, 11.08.2021, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 12.08.2021, 07:50 Uhr

Unbekannte Täter brachen in Hotelbetrieb ein und entwendeten Bargeld.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11.08.-12.08.2021) verschafften sich unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zu einem Hotelbetrieb in der Brunnenstraße in Bad Zwesten. Im Innenbereich hebelten die unbekannten Täter unter anderem eine Geldkassette auf. Insgesamt wurde ein Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe entwendet. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/7740.

