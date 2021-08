Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Vereinsheim

Corona-Testzentrum - Bargeld und Corona-Schnelltest erbeutet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.08.2021:

Felsberg

Einbruch in Vereinsheim / Corona-Testzentrum

Tatzeit: Dienstag, 10.08.2021, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 11.08.2021, 09:30 Uhr

Einbruch in Vereinsheim und Corona-Testzentrum. Bargeld und Corona-Schnelltests wurden entwendet.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10.-11.08.2021) brachen unbekannte Täter mittels brachialer Gewalt in die Vereinsgebäude des Fußballclub 1968 Felsberg in der Niedervorschützer Straße ein. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- EUR. Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld in geringer Höhe, aber auch 250 Corona-Schnelltests, da ein Teil der Vereinsräumlichkeiten z. Zt. als Corona-Testzentrum genutzt werden.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag Breitenbach, PHK -Pressesprecher-___________________________________________________________

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell