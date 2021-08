Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Hotel - Täter erbeuten Bargeld aus Geldkassette

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.08.2021:

Fritzlar

Einbruch in Hotelbetrieb

Zeit: Donnerstag, 12.08.2021; 00:30 - 05:00 Uhr

Unbekannte Täter brachen in einen Hotelbetrieb in der Bahnhofstraße in Fritzlar-Ungedanken ein und stahlen Bargeld aus einer Geldkassette.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11.-12.08.2021) drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Hotelbetrieb in der Bahnhofstraße in Fritzlar-Ungedanken ein. Im Innenbereich wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet. Auch eine Geldkassette wurde aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld (im dreistelligen Bereich) wurde entwendet. Anschließend gelang es den unbekannten Tätern unerkannt vom Tatort zu flüchten. Der Tatzeitraum konnte auf 00:30 Uhr bis 05:00 Uhr eingegrenzt werden. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 5000,- EUR.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

