POL-HR: Alkoholisierter Busfahrer - keine Fahrgäste an Bord

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.08.2021:

Niedenstein / Fritzlar

Alkoholisierter Busfahrer eines Linienbuses Tatzeit: Donnerstag; 05.08.2021; 18:12 Uhr

Alkoholisierter Busfahrer eines Linienbuses verursacht mehrere Sachschadenunfälle.

Am Donnerstagabend wurde die Polizei durch eine Zeugin informiert, da ihr ein Linienbus durch eine stark unsichere Fahrweise auffiel. Die Zeugin beobachtete, wie der Fahrer des Linienenbuses auf der Strecke von Niedenstein nach Fritzlar mehrere Sachschadenunfälle verursachte. Eine eintreffende Polizeistreife konnte den Fahrer des Linienbuses einer Kontrolle unterziehen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der Fahrer erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Am Bus konnten frische Unfallschäden festgestellt werden. Der Busfahrer wurde auf die Polizeistation mitgenommen, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum Zeitpunkt des Vorfalles befanden sich keine Fahrgäste in dem Bus.

Für Berufskraftfahrer gilt ein Alkoholgrenzwert von 0,0 Promille. Durch die Polizei werden auch Kontrollen des öffentlichen Nahverkehrs durchgeführt. Im Schwalm-Eder-Kreis werden hierzu auch Sonderkontrollen eingeplant. Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

