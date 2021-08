Polizei Homberg

POL-HR: Gasexplosion in LKW-Führerhaus - Fahrer schwer verletzt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 09.08.2021:

Knüllwald-Remsfeld

Gasexplosion in LKW-Führerhaus - Fahrer schwer verletzt Zeit: 08.08.2021; 16:23 Uhr

Bei einer Gasexplosion in einem Führerhaus eines geparkten Lkw wurde der Lkw-Fahrer schwer verletzt.

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, ereignete sich eine Explosion in einem Führerhaus eines geparkten Lkw auf dem Parkplatz "24 Agip Autohof" in der Schilfwiese in Knüllwald-Remsfeld. Der 42-Jährige Lkw-Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste zur weiteren Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Dortmunder Spezialklinik geflogen werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer des LKW offenbar im Führerhaus mit einer Gasflasche gekocht hatte und sich in der Folge die Explosion im Führerhaus ereignete. Am Lkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehren Knüllwald und Homberg waren mit ihren Einsatzkräften vor Ort.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter 05681/774-0.

