Polizei Homberg

POL-HR: Vermisster 57-Jähriger aus Schwalmstadt wurde unbeschadet aufgefunden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.08.2021:

Schwalmstadt/Marburg-Biedenkopf

Vermisster 57-Jähriger aus Schwalmstadt wurde unbeschadet aufgefunden Zeit: 04.08.2021; 14:55 Uhr

Der als vermisst gemeldete 57-Jährige Bodo F. aus Schwalmstadt wurde am 04.08.2021, 14:55 Uhr, wohlbehalten aufgefunden. Auf Grund gezielter Fahndungsmaßnahmen konnte er von der Polizei in Marburg-Biedenkopf angetroffen werden. Bodo F. hatte am Morgen des 03.08.2021, 07:20 Uhr, seine Wohnanschrift in der Marburger Straße in Schwalmstadt verlassen und wollte auf Grund gesundheitlicher Probleme seinen Hausarzt aufsuchen. Dort war er nicht erschienen und war seither unbekannten Aufenthaltes. (Siehe Pressemeldung des PP NH vom 03.08.2021: http://presseportal.de/blaulicht/pm/44149/4985167)

Der 57-Jährige benötigte auf Grund seines Gesundheitszustandes dringend ärztliche Hilfe. Nach ersten Informationen geht es ihm soweit gut. Wo er sich zwischenzeitlich genau aufgehalten hat ist derzeit unklar.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem 57-Jährigen unterstützt haben.

