Polizei Homberg

POL-HR: 57-jähriger aus Schwalmstadt vermisst - Ärtzliche Hilfe dringend erforderlich

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.08.2021:

Schwalmstadt

57-jähriger Schwalmstädter vermisst Zeit: 03.08.2021; 07:20 Uhr

Seit heute Morgen 07:20 Uhr wird der 57-jährige Bodo F. aus Schwalmstadt vermisst. Herr F. verließ am Morgen zu Fuß seine Wohnanschrift in der Marburger Straße in Schwalmstadt und wollte auf Grund gesundheitlicher Probleme seinen Hausarzt in der Dittershäuser Straße aufsuchen. Dort kam er aber nicht an. Er ist ca. 1,78 cm groß, hat aschblondes Haar, welches im Nackenbereich etwas länger ist und trägt einen Vollbart. Insgesamt ist sein Erscheinungsbild eher ungepflegt. Auffällig sind seine sehr langen Fingernägel. Er ist komplett dunkel bekleidet. Herr F. benötigt dringend ärztliche Hilfe.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Schwalmstadt unter Tel.: 06691/943-0. Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag Breitenbach, PHK -Pressesprecher-___________________________________________________________

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell