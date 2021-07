Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Kleinenglis: Unbekannte Täter brechen in Feuerwehrgerätehaus ein

Homberg (ots)

Borken-Kleinenglis

Versuchter Einbruch in Feuerwehrgerätehaus Tatzeit: 28.07.2021, 20:00 Uhr bis 29.07.2021, 16:00 Uhr In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag versuchten unbekannte Täter in das Feuerwehrgerätehaus in der Bergmannstraße einzubrechen. Sie verursachten hierbei 500,- Euro Sachschaden. Die Täter brachen eine Hintertür des Gerätehauses auf und betraten anschließend das Gebäude. Die nächste, verriegelte Tür wurde von den Tätern nicht angegangen. Sie flüchteten ohne Beute aus dem Gerätehaus. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell